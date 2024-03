Das Osterwochenende rückt näher. Nicht nur die frühlingshaften Temperaturen werden warm halten, sondern auch die zahlreichen Osterfeuer in der Region. Eine der größten Veranstaltungen sind wohl jene Osterfeuer in Vassach und Pogöriach. Die Ledige Zechgemeinschaft Vassach lädt am 30. März um 18 Uhr zu ihrem Osterfeuer am großen Feld unter dem Gasthaus Bacher ein. Ab 20 Uhr wird das Feuer entzündet. Die Oberdörfer Zech lädt ebenfalls zum traditionellen Osterfeuer um 18 Uhr ein. Auf der Pontlwiese (Kreuztrattenstraße) in Pogöriach wird das Feuer wieder den Abend des Karsamstags erhellen. Auch die Zechgemeinschaft Drobollach lädt wieder zum Osterfeuer beim Egger Marterl ab 20 Uhr ein.