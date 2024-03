Fünf Wochen Urlaub auf neun Wochen Sommerferien aufzuteilen ist schon rein mathematisch nicht möglich. Wer nicht auf Familie und Freunde für die Kinderbetreuung zurückgreifen kann oder will, ist auf Angebote für Sommercamps angewiesen. Nebenbei erweist es sich oft als schwierig, eine geeignete, finanziell leistbare und hochwertige Kinderbetreuung zu finden.

Die Stadt Villach sammelt schon seit einigen Jahren Betreuungsangebote in der Region und stellt diese online, seit kurzem gibt es auf Initiative von „Frau in der Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) auch die Plattform „sommerbetreuung.at“, auf der alle Sommerbetreuungs-Programme, sowohl von öffentlichen als auch privaten Kinderbetreuungseinrichtungen (wie Wald-, Erlebnis-, Sport- oder Bastelwochen), zu finden sind. Der Vorteil hier ist, dass man nicht nur für die Sommerferien, sondern auch für die Herbst-, Weihnachts- und Semesterferien nach Betreuung suchen kann.

Vielfältiges Angebot in der Region

Für die Region Villach und Villach Land sind bereits viele Angebote online verfügbar – je früher man sein Kind anmeldet, umso besser, denn die Plätze sind heiß begehrt. In der Region gibt es ein sehr großes Angebot an Sommerbetreuungen, die keinen Wunsch offen lassen. Ob Sport und Action, Kreatives oder Erlebnisse in der Natur, ob mit oder ohne Übernachtung, für Kinder ab vier Jahren und bis teilweise 18 Jahre ist so einiges dabei.

Für die Jüngsten gibt es zum Beispiel Erlebnis-Vormittage am Pferdehof Hart, andere Anbieter bieten Englisch- oder Mathecamps, sogar ein Circuscamp kann besucht werden. Bei der Österreichischen Wasserrettung werden schon seit Jahren jeden Sommer Junior-Retter-Kurse und Helfer- und Retterkurse für elf bis 13-Jährige angeboten. Hier lernen die Kinder lebenswichtige Fähigkeiten für Notfallsituationen am Wasser. Es werden Rettungs- und Bergemethoden bis hin zu Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt.

Die Kurse der Wasserrettung sind immer gut besucht © ÖWR Kärnten/E. Rassinger

Raus in die Natur geht es mit Martina Schurian und ihren Sommerangeboten „Chaos im Märchenland“, „Geheimagenten auf Waldmission“ oder „Hexenakademie“. Die 44-jährige Mutter eines Sohnes ist hauptberuflich Kinder- und Familienfotografin und gibt unter dem Namen „Körperschön“ auch Workshops zum Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Schon im vergangenen Sommer bot sie einen Minifotokurs für Kinder an. In diesem Jahr hat sie ihr Angebot erweitert und kann verschiedene Schwerpunkte anbieten. Die Camps finden bei ihr zu Hause im Naturschutzgebiet Schütt statt, die Kinder verbringen viel Zeit in der Natur, wo ihnen nicht nur Achtsamkeit vermittelt werden soll, sondern auch ihr Fantasie bewahrt werden soll.

Bei vielen Sommerbetreuungsanbietern kann man einen Frühbucherbonus in Anspruch nehmen, manche bieten auch Ermäßigungen für Geschwisterkinder an.