Am Montag, den 18. März, startet die Asfinag die zweite Phase der Erneuerung des Abschnittes der A2 Südautobahn zwischen dem Knoten Villach und der Anschlussstelle Faaker See. Das Teilstück der Südautobahn ist knapp 1,3 Kilometer lang und aufgrund der drei Brücken und der hohen Verkehrsfrequenz inklusive der Einbindung der A10 Tauernautobahn und der A11 Karawankenautobahn in der Sanierung aufwändig. Bereits im Vorjahr wurde der Abschnitt auf der Richtungsfahrbahn Italien erneuert und genau nach Plan fertiggestellt. In diesem Jahr ist die Sanierung der Brücken und des Freilandbereiches auf der Richtungsfahrbahn Wien an der Reihe. Der alte Beton wird auf dem gesamten Abschnitt abgebrochen und durch Asphalt ersetzt. Erneuert werden im Zuge dieses Projektes auch das Entwässerungssystem und der Lärmschutz.