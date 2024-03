Die gebürtige Wernbergerin Elisabeth Pseiner (42) verschreibt sich seit 2017 voll und ganz „dem Hübschen“. Als Interior-Designerin hilft sie Privatpersonen und Unternehmen bei der Planung und Verwirklichung ihrer Lebens- und Arbeitsräume. Nach ihrem Studium für Integrierte Unternehmenskommunikation und Corporate Design in Wien arbeitete sie vorerst in einer Werbeagentur und als Konzernsprecherin, folgte dann aber ihrer kreativen Leidenschaft und pendelte während ihrer Karenz zwischen Villach und Wien, um dort ein Kolleg für Interior Design abzuschließen.

Erstes Projekt war ein Kaffeehaus

Nach der Ausbildung zur Innendesignerin konnte die Mutter zweier Töchter in Villach ihr erstes großes Projekt an Land ziehen. 2017 gestaltete sie den ersten Standort des Kaffeehauses „Kaffeemacher“ in der Italiener Straße, im Anschluss folgten viele Aufträge aus der Gastro-Szene, in weiterer Folge aus dem Gesundheitsbereich und dem Einzelhandel sowie von Privatpersonen. Dass Pseiner bei den unterschiedlichen Projekten schon früh miteinbezogen wird, ist ihr wichtig: „Im Gespräch kann ich herausfiltern, was gebraucht wird, ob im medizinischen Bereich oder im Einfamilienhaus“, erklärt sie. Dabei sei es auch wichtig, nicht zu sehr auf Trends zu vertrauen: „Langfristig gesehen ist man besser beraten, wenn man Trends zwar aufgreift, aber nicht mit ihnen lebt.“ Denn ihre Erfahrung zeigt, dass ihre Kundinnen und Kunden oft nicht mehr filtern können, was sie wirklich wollen und auch, was sie wirklich brauchen.

Ideengeberin im Stadtmuseum

Neben Ordinationen (zum Beispiel die Gruppenpraxis für Radiologie oder Menogyn, beide in der Postgasse), Gastro-Betrieben (Kaffeeteria, Enotega, Frierss Feines Haus), Einzelhandel- und Dienstleistungsbetrieben (Lisi‘s Boutique, Frisör Wagner) und Privathäusern und -räumen, hilft Elisabeth Pseiner auch immer wieder im Museum der Stadt Villach aus. „Frau Pseiner gestaltet für uns die Eingangs- und Aufenthaltsbereiche für die tausenden Besucherinnen und Besucher der Villacher Kärnten Card Ausflugsziele“, bestätigt Museumsdirektor Andreas Kuchler. Aktuell arbeitet sie an der Neugestaltung des Eingangsbereiches des Villacher Stadtpfarrkirchturmes mit. Generell ist Pseiner aber in ganz Kärnten und auch der Steiermark unterwegs, um ihr Motto „Es geht auch hübsch“ zu verbreiten.