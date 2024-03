Morgens um 7:45 Uhr ist es vorbei mit der Ruhe in der Volkshausstraße 4 in Landskron, denn dann treten zwölf Menschen im Alter von 22 bis 42 Jahren dort ihre tägliche Arbeit an. Sie werden vom Villacher Samariterbund gebracht und um dreiviertel vier wieder abgeholt. Die Rede ist von der Behindertentagesstätte „Die vier Jahreszeiten“. Zwölf körperlich und kognitiv schwerbehinderte Menschen werden dort von Montag bis Freitag von acht Betreuerinnen und Betreuern durch den Alltag begleitet.