„Kunst. Kultur. Demokratie. Obdach“: Unter diesem Titel veröffentlichte Künstler Marko Lipuš eine Videoinstallation, die zur Solidarisierung aufrufen soll. Das Projekt, mit dem er auf den gesellschaftlichen Missstand hinweisen will, wird nun an drei Orten in Villach gezeigt. „Es geht um das Sichtbarmachen derer, die nicht wahrgenommen werden, und dass die Situation Wohnungsloser aus dem öffentlichen Bewusstsein oftmals ausgeblendet wird. Es geht also primär um die Demokratie und um uns, die Gesellschaft, und wie wir damit umgehen (sollten).“