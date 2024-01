Arzt aus Leidenschaft hat sich in den Ruhestand verabschiedet

Porträt. Der passionierte Landarzt Helmuth Tscherpel ging nach 41 Berufsjahren schweren Herzens in Pension. Er erzählt aus vier Jahrzehnten, was er in Zukunft vorhat und was ihm immer in Erinnerung bleiben wird.