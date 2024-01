Die hohen Temperaturen, der fehlende Schnee und die niedrige Lage stellte das Arnoldsteiner Skigebiet Dreiländereck seit Beginn der diesjährigen Skisaison vor Herausforderungen. Nach einer verzögerten Eröffnung mit eingeschränktem Betrieb und ohne Talabfahrt am 22. Dezember, konnte das Skigebiet nun den durchgängigen Betrieb aufnehmen. In den Weihnachtsferien fanden bereits Skikurse statt, die Besucherfrequenz war allerdings niedrig, heißt es seitens des Bergbahnen-Geschäftsführers Wolfgang Löscher. Der weitere Skibetrieb war Ende Dezember noch ungewiss, ein Investor wird nach wie vor gesucht. „Momentan ist es für uns nicht leicht und es wird in Zukunft immer schwieriger. Wir werden dennoch nach Lösungen suchen und diese hoffentlich auch finden“, gab Löscher Auskunft.