Schon vor rund einem Jahr gründete die Stadt Villach einen Wasserverband mit den Gemeinden Weißenstein und Paternion. Durch die Gründung des „Gemeindewasserversorgungsverbandes Unteres Drautal“ soll mittelfristig eine gegenseitige Ausfallbedarfsdeckung dieser drei Gemeinden möglich sein. Langfristig war immer eine Einspeisung in den Zentralraum Kärnten geplant. Mit dem Wasserverband Kärnten und der Errichtung der sogenannten „Wasserschiene“ wird es in Zukunft möglich sein, anderen Gemeinden in Notsituationen, wie Trockenperioden, auszuhelfen.