Im Vorjahr feierte man in Maria Gail gleich zwei große Jubiläen – 50 Jahre Verein Kulturspektrum und 40 Jahre Lei-Lei-Ma-Gai-Fasching. „Darauf sind wir schon sehr stolz“, sagt Heinz Zitta, der bereits seit 33 Jahren im Verein mit dabei ist und seit 2002 auch die Funktion des Faschingskanzlers mit wahrer Leidenschaft ausübt. Pro Jahr bringt das Kulturspektrum mit rund 80 Mitgliedern ein Theaterstück auf die Bühne, meist eine Komödie. „Dafür holen wir immer einen professionellen Regisseur oder eine Regisseurin an Bord“, erzählt Zitta. „Für uns Laiendarsteller ist das eine große Bereicherung, weil wir so immer etwas dazu lernen und uns schauspielerisch verbessern können.“