Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für den Feistritzer Fasching, der am Freitag, 12. Jänner, Premiere feiert. „Es wird wieder ein sehr lustiges und abwechslungsreiches Programm“, verspricht Kanzler Martin Taxer. Die Generalprobe, bei der erstmals alle 19 Nummern durchgespielt wurden, gab es bereits bei der Seniorensitzung am vergangenen Samstag. „Damit starten wir traditionsgemäß in die Faschingssaison und bekommen auch die ersten ehrlichen Kritiken. Bis zur Premiere haben wir dann noch Zeit, das eine oder andere nachzubessern“, sagt Taxer, der heuer mit seinen Närrinnen und Narren auch das 50-Jahr-Jubiläum feiert.