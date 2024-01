Anderen Menschen freiwillig zu helfen, ist, was Marc Germeshausen seit mehr als 15 Jahren begleitet und es ist, was ihn zum Tausendsasser macht. Der 33-jährige Villacher gründete mit erst 17 Jahren den Verein „Gemma“, der neben sozialen Projekten, wie das Netzwerk gegen Missbrauch und Gewalt, auch eine online Nachhilfeplattform bietet. Er war Mitglied des Villacher Jugendrates, Schulsprecher und ist Jahr für Jahr als Nikolaus in ganz Villach und Umgebung unterwegs. Darüber hinaus sitzt Germeshausen im Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirche Villach-Völkendorf, ist Mitbegründer des Kunstvereins „unikART“ und seit rund 13 Jahren aktives Mitglied der Vereinigung „Round Table International“. Für letzteres gab es nun eine besondere Auszeichnung. Germeshausen ist der zweite Österreicher, der zum Weltpräsidenten des Service-Clubs, der in 60 Ländern aktiv ist, gewählt wurde.