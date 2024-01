Viele Jahre hat sich Allgemeinmediziner Peter Steiner in seiner Praxis in Weißbriach um die Gesundheit seiner Patienten gekümmert. Ende 2023 hat er sich in die Pension verabschiedet. Eine Nachfolgerin war mit Karina Rangger schnell gefunden. „Kollege Steiner hat mich auf der Suche nach einer Nachfolge kontaktiert. Dazu gibt es eine sogenannte Reihungsliste der Ärztekammer. Darauf folgte ein offizielles Bewerberverfahren, und im Rahmen einer Übergabepraxis waren wir seit Juli gemeinsam tätig“, sagt Rangger.

Von Graz nach Kärnten

Geboren und aufgewachsen ist Rangger in Sachsen in Deutschland. Dort hat sie auch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin abgeschlossen: „Danach habe ich in der Steiermark als Physiotherapeutin gearbeitet und in Graz Medizin studiert. Schließlich bin ich in Kärnten gelandet, wo ich in den Krankenhäusern in Villach und Hermagor als Neurologin gearbeitet habe. An der Medizin begeistert mich die Arbeit mit den Menschen, aber auch der wissenschaftliche Aspekt, die Vorgänge im Körper verstehen zu können.“

Ihren Ausgleich zum oft stressigen Alltag findet die zweifache Mutter in der Natur, sie geht gerne wandern, klettern und Ski fahren. Außerdem ist sie in den Ferien mit ihrer Familie im Wohnmobil unterwegs.

Neben hausärztlichen Tätigkeiten bietet sie auch Akupunktur an © Kk/privat

Neurologie und Akupunktur

Dass die Praxis in Weißbriach weitergeführt wird, lag Rangger sehr am Herzen: „Es ist wichtig, am Land einen Hausarzt mit Hausapotheke zu haben. Vor allem für die ältere Bevölkerung sind kurze Wege, gute Erreichbarkeit und Hausarztbesuche entscheidend.“ Abgesehen von ihrer Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin, bietet sie als Fachärztin für Neurologie auch eine Wahlarztordination, Akupunktur zählt zu ihren Steckenpferden.

Nach kleineren Umbauarbeiten sind Rangger und ihr Team, bestehend aus den Assistentinnen Andrea Kucher-Moritsch und Corinna Wastian, an der gewohnten Praxis-Adresse, Weißbriach 244, zu finden. „Seit 8. Jänner bin ich täglich in der Praxis. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vormittags sowie Mittwoch am Nachmittag“, informiert sie.