Der langjährige Villacher Finanzbeamte Oskar Gattermann ist am 6. Jänner nach langer und schwerer Krankheit im 73. Lebensjahr verstorben. Gattermann war über die Stadtgrenzen hinaus für sein Wirken in seinem Job und bei der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) im ÖGB bekannt. Mehr als 20 Jahre lenkte er als Landessekretär der FCG maßgeblich die Arbeit der Fraktion. „Er hat den christlichen Gewerkschaftsgedanken verinnerlicht und gelebt wie kaum ein Anderer. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, gedenkt FCG-Landesobmann Reinhold Dohr.

Gattermann vertrat auch jahrelang als Mitglied des GÖD Vorstandes die Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Als Mitarbeiter des Finanzamtes war er für seine Kolleginnen und Kollegen als Personalvertreter tätig. „Für Oskar stand immer der Mensch im Mittelpunkt seines Handels. Mit Landessekretär Oskar Gattermann verlieren der ÖAAB und die FCG Kärnten einen ganz besonderen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit im Öffentlichen Dienst. Unsere Gedanken sind bei der Familie“, würdigt ÖAAB Landesobmann und Villacher Stadtrat Christian Pober (ÖVP).

Gattermann hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Die Verabschiedung findet am 15. Jänner um 11 Uhr in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof Villach statt.