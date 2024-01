Round Table, mit über 30.000 Mitgliedern in mehr als 60 Ländern, ist weltweit aktiv und setzt sich vorrangig für karitative Zwecke, Freundschaft und Gemeinschaft ein.

Der Service Club „Round Table“ wurde 1927 in Norwich, Großbritannien, von Gründer Louis Marchesi ins Leben gerufen, um einen dynamischeren Club als die bekannten Service Clubs zu etablieren. Inzwischen ist Round Table in 54 Assoziationen und über 60 Ländern aktiv und hat weltweit rund 50 Millionen Euro für lokale und regionale Projekte gesammelt. Der Club besteht aus jungen Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren, in einigen Ländern bis 45 Jahren. Die Round Table Familie umfasst auch Ladies Circle, Club 41, Agora und Tangent Club mit insgesamt rund 100.000 Mitgliedern.

Germeshausen trägt Titel für ein Jahr

In Kapstadt wurde der 32-jährige Villacher die Präsidentenkette von seinem Vorgänger Jayant Agrawal aus Nepal überreicht. Dies markiert erst das zweite Mal in der 97-jährigen Geschichte von Round Table, dass ein Österreicher diese bedeutende Position innehat.

Mit 13 Jahren aktiver Mitgliedschaft bei Round Table hat sich Germeshausen in verschiedenen Ebenen engagiert, angefangen von seinem Club Round Table 11 Villach bis hin zur Region Süd (Kärnten und Osttirol), Round Table Austria und der Region Zentral- und Osteuropa, bevor er nun die Position des Präsidenten übernahm.

Sein diesjähriges Motto lautet „United in Diversity“ – zu Deutsch „In Vielfalt geeint“. Germeshausen betont: „Es ist völlig egal von welchem ethnischen Hintergrund man kommt, welche Sprache man spricht, aus welcher Profession man kommt. Round Table vereint dies alles.“

Seit seiner Amtsübernahme hat Germeshausen bereits vier Kontinente bereist und zahlreiche Clubs in den USA, Bangladesch, Indien und Europa besucht. Round Table unterstützt insbesondere Schulen in Nepal und Indien, in denen etwa 1 Million Schüler unterrichtet werden. Die Organisation sorgt dafür, dass Schulen in ländlichen Gebieten mit notwendigen Wasserfilteranlagen ausgestattet sind, um Schüler und Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen.

Die in Luxembourg registrierte Non-Profit-Organisation konzentriert sich auf fünf Säulen im Community Service: Männergesundheit, Bildung, Bekämpfung von Armut, Gesundheit und der Erhaltung der Natur.

In Europa setzt sich Round Table vor allem für Kinder und Einzelpersonen ein, die vom Sozialsystem nicht ausreichend unterstützt werden. Dabei erfolgt keine Bargeldübergabe, sondern es werden notwendige Anschaffungen, Therapien usw. übernommen. Die finanziellen Mittel werden zumeist über HandsOn Projekte der einzelnen Clubs eingesammelt. Seit 2002 werden jedes Jahr kurz vor Weihnachten mittlerweile jährlich über 30 LKW mit rund 150.000 Weihnachtspäckchen von Deutschland, Dänemark und Österreich nach Osteuropa geschickt, um Kindern, die sonst kein Geschenk erhalten würden, eine Freude zu machen. Ein ins Leben gerufener Hilfskonvoi für die Ukraine hat bereits 300 LKW mit knapp 3.000 Tonnen Hilfsgütern auf den Weg gebracht.

Für Marc Germeshausen stehen als internationaler Präsident demnächst ein Papstbesuch sowie Reisen nach Nepal, Malawi, Sambia, Simbabwe und Botswana auf dem Programm.