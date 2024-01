Für zwei Lokale in der Villacher Innenstadt wird auf der Online-Plattform Willhaben ein neuer Betreiber gesucht. Beide befinden sich in der Nähe des Villacher Hauptbahnhofs in der Trattengasse und in der Brauhofgasse. Die Bars waren in der Stadt unter dem Namen „Villacher Stadl“ und „Club Xtreme-Bar“ bekannt. Der „Club XTreme-Bar“ ist zurzeit verpachtet, der Pachterlös würde, so geht es aus dem Inserat des Immobilienbüros „all in one“ hervor, auf den Käufer übergehen.