Die Langlaufstrecke am Wasenboden in Villach zählt zu den sportlichen Winterhöhepunkten der Stadt. Auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke konnten Langlauffans in den vergangenen Jahren ihre Runden an der Drau und im Schnee ziehen. Die milden Temperaturen lassen den Spaß heuer aber noch in weite Ferne rücken. „Die Langlaufstrecke in Villach auf dem Wasenboden gibt es nur bei genügend natürlicher Schneelage. Es gibt keine künstliche Unterstützung – also kann eine Eröffnung nur dann stattfinden, wenn es genug Schnee gibt. Dieser (und auch ein gefrorener Boden) ist derzeit laut Wetterprognose noch nicht in Sicht“, teilt die Stadt Villach auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit.