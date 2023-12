Seit einigen Tagen kann für die Fa­vo­ri­ten bei den Köp­fen des Jah­res mit besonderer Unterstützung des Musikvereins Kärnten abge­stimmt wer­den und un­zäh­li­ge Leserinnen und Leser der Klei­nen Zeitung haben diese Mög­lich­keit be­reits ge­nutzt. Wer sich den Titel für Villach und Klagenfurt schnappt, ist aber noch offen. Derzeit vorne liegt in der Kategorie „Kultur“ liegt Nadja Kayali. In der Kategorie Unternehmergeist führt Thomas Koch das Rennen. Beim „Sport“ haben die Wählerinnen und Wähler Lara Vadlau an die Spitze gewählt. Einen kleinen Vorsprung erhielten auch Sanna Kabas in der Kategorie „Junge Talente“, sowie Janin Baumann in der Kategorie „Starke Persönlichkeiten“.