Wie soll sich Villach in den kommenden Jahren entwickeln? Wohin will man wirtschaftspolitisch gehen und was will man in der Stadt nicht? Auf diese und noch viele weitere Fragen sollen im neuen „Lebensraum Villach“ Antworten gefunden werden. Jedoch will die Stadt hier nicht alleine entscheiden, Ideen für Villach aus der Bevölkerung sind mehr als willkommen.