1961 gründeten Franz und Margot Pfister ihren ersten Frisiersalon im Zillertal und brachten schon damals Perücken an die Frau – allerdings noch unter einem gänzlich anderen Aspekt als heute, denn zur damaligen Zeit wurde die Perücke noch als modisches Accessoire getragen. Für Sohn Peter Pfister war schon als Zwölfjähriger klar, dass auch er in die Fußstapfen seiner Eltern treten wolle und schloss sich nach seiner Lehre und beruflichen Auslandsaufenthalten dem elterlichen Unternehmen an.

In den 1990er-Jahren eröffnete die Familie das erste reine Perücken-Studio in Innsbruck, vor allem um Krebs- und Alopeciapatientinnen dabei zu helfen, ihre Krankheit bei Haarverlust nicht optisch vor sich herzutragen. Seit 2014 gibt es „Perücken Pfister“ auch in Linz, 2021 übernahm Peter Pfister die Geschäftsleitung gänzlich von seinem Vater und vor wenigen Wochen wurde die Eröffnung in Velden gefeiert. Das dritte Studio wird nun auch von der dritten Pfister-Generation geführt. Sebastian Pfister betreibt in Velden, der Ramsau und in Salzburg auch jeweils noch einen Barber-Shop.

Kostenerstattung für Perücken endlich einheitlich

Pfisters Kundinnen und Kunden – mehrere hunderte jährlich – finden sich in allen Altersklassen. „Am Anfang bricht für unsere Kundinnen eine Welt zusammen, für Männer ist es meist leichter, denn eine Frau mit Glatze ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Eine Frau ohne Haare wird schnell in eine Schublade gesteckt, angestarrt, erhält Mitleid. Das will niemand. Die Perücke hilft, dass man normal in der Gesellschaft wahrgenommen wird“, erklärt Pfister.

In den Perücken-Studios kann Pfister rund 1400 Perücken aller Qualitäts- und Preisstufen anbieten - sie bestehen entweder aus Kunsthaar, Mischhaar oder Echthaar. Bezogen werden diese hauptsächlich von großen Perückenherstellern in Japan und China und kommen dem echten Haar dabei täuschend nahe.

Die Perücken können auch mit Glätteisen oder anderen Produkten behandelt werden © Markus Traussnig

Was das Perücken-Studio Pfister von anderen unterscheidet ist, dass betroffene Frauen im Geschäft in Velden eine Auswahl an 160 Perücken in jeder Haarlänge, den unterschiedlichsten Haarfarben und Frisur-Stilen und zu unterschiedlichen Preisen haben. Im Gegensatz zum klassischen Friseurgeschäft, wo Perücken erst bestellt werden müssen, können Frauen und Männer bei „Perücken Pfister“ in einer intimen Umgebung und ohne fremde Blicke sofort alle Modelle probieren.

Ist die richtige Perücke gefunden, wird sie sofort vor Ort angepasst. „Bei uns gibt es nur Einzeltermine, wir nehmen uns viel Zeit für die Beratung. Die Perücke wird von unseren Mitarbeiterinnen individualisiert, der Schnitt an die Frau angepasst und wir zeigen unseren Kundinnen, welche Stylings möglich sind und wie man mit den Haaren umgeht. Im Anschluss nimmt die Kundin die Perücke auch sofort mit, in seltenen Ausnahmefällen haben wir eine Lieferzeit von 24 Stunden“, erzählt Pfister. Preislich bewegen sich die Perücken zwischen 600 Euro bis 1.500 Euro, Echthaar-Perücken fangen bei 2.000 Euro an, nach oben hin gibt es fast keine Grenzen. Während in manchen Bundesländern 90 Prozent des Preises von den Krankenkassen refundiert wurden, gab es in anderen maximal 358 Euro Vergütung. Nach Verhandlungen mit der ÖGK, die Pfister im Auftrag der Wirtschaftskammer führte, gibt es seit 2023 einheitliche Subventionen.

Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen Pfister im Bereich Perücken drei Mitarbeiterinnen in Tirol, Oberösterreich und nun auch Kärnten. In Tirol legt der Chef noch selbst Hand an, sowohl als Frisör, als auch in der Perücken-Beratung. „Wenn ich dann die Reaktionen sehe, mir um den Hals gefallen wird und ich einer Frau wieder Sicherheit und Wohlgefühl geben konnte, dann beweist mir das, dass wir alles richtig machen“, freut sich Pfister.