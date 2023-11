Seit dem 30. Oktober ist Villach um ein Geschäft reicher. Zuzana Ulicna eröffnete das „Zana“ in der Postgasse 5. Dort bietet sie Modeschmuck für Mädchen und Frauen aller Altersklassen sowie Kinderbekleidung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre an. „Es gibt auch eine kleine Auswahl an Kleidung für Frauen. Egal ob Kleidung oder Schmuck und Accessoires, jedes Stück ist einzigartig und für einen leistbaren Preis zu haben“, erzählt Ulicna. „Trotzdem haben die Stücke eine gute Qualität“, versichert die Inhaberin, die 11 Jahre lang ein Modegeschäft in der slowakischen Hauptstadt Bratislava führte.

Über den Standort in der Postgasse freut sie sich ganz besonders.

Das Geschäft „Zana“ hat von Montag bis Freitag, von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr.