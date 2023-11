Das Reden liegt der Villacher Stadtpolitik um Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) eigentlich schon. Gibt es etwas zu vermarkten, fehlt es nicht an Worten. Läuft aber etwas einmal nicht so rund, bleibt offenbar so gut wie niemand übrig, der Rede und Antwort stehen will.