Villacher Magistratsmitarbeiter deutlich weniger im Krankenstand als Klagenfurter

12,4 Tage pro Jahr war der durchschnittliche Magistratsmitarbeiter in Villach 2022 krank. In Klagenfurt waren es 23 Tage. Der Durchschnittswert in Österreich liegt bei 14, 9 Tagen.