Von Arnoldstein nach Nötsch, von Rosegg bis nach Wernberg: In beinahe allen Gemeinden der Region finden heuer Adventmärkte und -veranstaltungen statt, die für Vorfreude bei großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern sorgen. Den Auftakt macht heuer Villach – ab 17. November verwandelt sich die Innenstadt in eine weihnachtliche Wunderwelt. Um 18 Uhr wird das Entzünden der Weihnachtsbeleuchtung am Rathausplatz zelebriert, das Duo „Kärntner Herzklong“ und die „Twin Soul Sisters“ sorgen für musikalische Umrahmung. Ein Höhepunkt der Eröffnung wird gewiss die Darbietung des Eiskunstlaufvereins Steindorf am Eislaufplatz am Rathausplatz sein. Anschließend kann dann der Villacher Genussadvent mit sechs Hütten am Hauptplatz und der Villacher Hüttenadvent mit seinen rund 30 Standln rund um die Stadtpfarrkirche besucht werden. Auch der Winter Wunder Wald im Park des Parkhotels leuchtet wieder ab 17. November.