Dieser Frisörtermin bleibt mit Sicherheit in Erinnerung. Nach dem Motto: „Wir kümmern uns um jeden Pony“, hatte das Frisörstudio Ina Linder in Villach kürzlich tierischen Besuch. Shetlandpony Asterix trabte in das Studio und ließ sich vom Team frisieren. „Asti, wie es von seinem Frauchen Jessi liebevoll genannt wird, hat den Ausflug zu uns ins Studio sichtlich genossen“, erzählt die Betreiberin Ina Linder. Verwöhnt wurde das Pferd mit einem Haarschnitt inklusive flotter Frisur – gestaltet mit Lockenwicklern und Glätteisen – sowie mit kiloweise Karotten und Äpfel.