„Am Strand liegen und lesen ist nichts für mich. Nach einer Stunde werde ich unrund, weil ich mir ja was anschauen könnte. Ich habe das einmal in Mexiko versucht und gleich aufgegeben“, erzählt Daniel Kuttnigg, für den das Reisen mehr als nur ein Hobby ist. Von klein auf verreiste er mit seinen Eltern, aber „als ich dann mein erstes Geld verdient habe, gab es kein Halten mehr.“ 2012 war er mit Interrail unterwegs und alles war „mit viel mehr Spannung verbunden. Es gab weder Booking noch Google Maps. Wir mussten noch Karten verwenden und wussten nicht, ob es ein freies Zimmer gibt“, sagt der 34-Jährige, der damals nur mit Rucksack unterwegs war. Mittlerweile nimmt er auf große Reise – alles ab einer Woche – einen Koffer mit. „Wobei es davon abhängt, ob ich in ein warmes oder kaltes Land fahre.“