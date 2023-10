Der Villacher Gemeinderat tagt am heutigen Montag und wird in der letzten Sitzung vor der Budgetsitzung im Dezember unter anderem die Förderung für ein zentrales Projekt im Bildungsbereich auf Schiene bringen. Es geht um den Umbau der Richard-Wagner-Schule in Villach in einen Bildungscampus. Wie berichtet, sollen im denkmalgeschützten Gebäude in der Stadt, 13 Klassen der Khevenhüllerschule sowie vier Kindergarten-/ Kleinkindgruppen untergebracht werden.