Das Projekt Eishalle-Neu bleibt in Villach im Gespräch. Die Verantwortung Erde will in der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag eine Gemeindevolksbefragung gemäß § 57 Villacher Stadtrecht fordern. „Abgesehen von der massiven finanziellen Belastung, ist das Projekt auch aus ökologischer Sicht völlig aus der Zeit gefallen“, ist die Bewegung überzeugt.