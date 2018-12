Facebook

Die interessierten Schülerinnen und Schüler, es ist ein Teil der 4. Klasse im Zweig Wirtschaft mit der Vertiefung Gesundheit und Soziales haben in ihrer Freizeit Kekse gebacken, jeder eine andere Sorte. Gemeinsam haben sie diese dann in der Schule in insgesamt 30 Säckchen liebevoll verpackt und bringen diese als kleines Weihnachtsgeschenk nun mit, um sie an die hier betreuten Jugendlichen weiterzugeben. Die Schüler bringen aber nicht nur Süßes mit, sondern bekommen auch viel an diesem Adventkalendernachmittag.

Es sind interessante Einblicke in die Arbeit, die hier geleistet wird und von der die Schüler und Professoren erfahren, ein berührendes und intensives Gespräch. Zudem wird in das Berufsbild des Sozialarbeiters, das eine Kollegin von Frau Ebner vorstellt. „Die Schüler waren überrascht, dass es junge Menschen gibt, die nicht mehr nach Hause können, gar nichts haben“, erzählt Willenig. Und zugleich sei Mitleid nicht angebracht. Die Arbeit in der Juno ist eine Gradwanderung. Begleiten, ohne mitzuleiden oder abnehmen zu können, denn das wäre nicht hilfreich. Foto © KK

Hilfreich war und ist aber für die Schüler auch zu sehen, dass Einrichtungen wie die JUNO auf Spenden angewiesen sind und neben finanziellen Mitteln auch immer wieder Nahrungsmittel oder Bekleidung gebraucht werden. Es werden sie sich merken und sicher weitererzählen…

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, die CHS Villach ist seit vielen Jahren aktiv dabei.