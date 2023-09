Am Dienstag wurde über das Vermögen der Firma "JUPI BetriebsgmbH" aus Hüttenberg am Landesgericht in Klagenfurt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Beim Unternehmen handelt es sich um ein Taxi- und Mietwagengewerbe, Alleingesellschafter und Geschäftsführer ist Jürgen Markus Wenzel. Vom Sanierungsverfahren sind 15 Gläubiger und ebensoviele Dienstnehmer betroffen. Die Aktiva betragen 196.000 Euro, die Passiva liegt bei 280.000 Euro.