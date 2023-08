Bereits zum zweiten Mal startete die Stadtgemeinde Althofen einen Pop-up-Store-Wettbewerb, diesmal in Kooperation mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF). Vier Jungunternehmer konnten die Jury mit ihren jeweiligen Geschäftsmodellen überzeugen. "Wir sind bestrebt, gute Ideen sowie Unternehmensansiedelungen zu fördern und freuen uns sehr, dass gleich vier Gründerinnen und Gründer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und ihre Geschäftsidee in Althofen umsetzen wollen", gratulieren Bürgermeister Walter Zemrosser sowie Vize-Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Michael Baumgartner.

Förderung für Gewinner

Die Stadtgemeinde fördert die Miete mit einer maximalen Nettomiete von neun Euro pro Quadratmeter für die Dauer von sechs Monaten und gewährt einen einmaligen Zuschuss. Zudem unterstützt der KWF gleich zwei Projekte mit je 4.000 Euro.

Perfekte Linie von junger Unternehmerin

Der erste Platz ging an Manuela Stromberger aus Kappel am Krappfeld. Stromberger überzeugte mit dem Konzept eines Permanent Make-up Studios. Ihre Idee ist mittlerweile schon in Umsetzung - sie eröffnet am 2. Oktober in der Kreuzstraße 38 ihr Geschäft "Stromi's perfekt line". Im Studio bietet die ausgebildete Make-up-Artistin Augenbrauentechnik, Lippen-, Lid- und Wimpernkranz an.

Dienstleistungen für Waffen

Den zweiten Platz sicherte sich der Büchsenmacher Manuel Hart. Auch diese Idee förderte der KWF mit 4.000 Euro. Der Althofener spezialisierte sich auf die Reparatur und Wartung von Jagd- und Sportwaffen und möchte in Althofen qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten. Manuel Hartl ist derzeit noch auf der Suche nach einem geeigneten Geschäftslokal.

Den dritten Platz holte sich Karl Krassnitzer. Der Deutsch-Griffener betreibt in anderen Städten Boutiquen und möchte in Althofen ein Bekleidungsgeschäft mit Fashion und Markenkleidung eröffnen. Die Suche nach einem geeigneten Standtort läuft gerade. Ebenfalls überzeugen konnte Manuel Holzer. Der Althofener kreiert exklusive Zier- Schmuck- und Erinnerungstücke unter dem Label „Sarimani“ aus den Haaren oder der Asche von Haustieren.

Kärntner Sparkasse fördert den Unternehmergeist

Die Kärntner Sparkasse wurde durch die Medienberichterstattung auf den Pop-up-Store-Wettbewerb in Althofen aufmerksam. Sie war von der Idee so angetan, dass sie die jungen Selbständigen ebenfalls unterstützt. So übergaben Florian Bucher, Teamleiter für Geschäftskunden in St. Veit, und Franz Bergner den Gewinnern einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten und boten ihnen überdies ein kostenloses Gründerkonto sowie eine Gründerberatung an.