Am Montag gegen 17 Uhr rückten die Feuerwehren Althofen, Guttaring und Kappel am Krappfeld aus - zu einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Althofen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Gebäude und Flammen im Kellerbereich waren sichtbar. Das Stiegenhaus war stark verraucht.