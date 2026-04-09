In der J.-F.-Perkonig-Straße 21 hat sich Nicole Zbul vor wenigen Tagen ihren beruflichen Traum erfüllt und ihr eigenes Studio „Fußpflege Nicole“ eröffnet. Erst vor zwei Monaten wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und übersiedelte nun mit ihrem Studio von Gurk zurück in ihren Heimatort. Die 43-Jährige kann auf langjährige Erfahrung zurückblicken: Zuvor war sie 13 Jahre lang in Althofen als Fußpflegerin tätig.

Der Wunsch nach einem eigenen Unternehmen begleitete sie schon lange. „Ich habe schon immer darüber nachgedacht“, erzählt die Mutter der dreieinhalbjährigen Lia. Ihre Kundinnen und Kunden empfängt Nicole Zbul in einer hellen, freundlich gestalteten Praxis mit Blick auf die Silhouette von Althofen. Das Angebot reicht von Fußpflege und Maniküre über Augenbrauen- und Wimpernzupfen sowie Färben bis hin zu Haarentfernung und Nagelspangen. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Räumlichkeiten mit einer weiteren selbstständig tätigen Fußpflegerin zu teilen.

Zur Eröffnung gratulierten Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian persönlich und überbrachten einen Blumenstrauß sowie die besten Wünsche für eine erfolgreiche Zukunft und zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden.