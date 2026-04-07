Einen Schreckensmoment gab es für zahlreiche Autofahrer in der Gemeinde Klein St. Paul, als sie am Dienstagmorgen zu ihren Wägen gingen. Zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr früh wurden nämlich mehrere Autos beschädigt.

Tatort der Sachbeschädigungen ist der öffentliche Parkplatz vor dem Werkskulturhaus. Während beziehungsweise nach einer dort stattfindenden Veranstaltung zerkratzte eine unbekannte Person mehrere geparkte Pkw. Die Polizei Klein St. Paul bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133-2124. Gerne können diese auch anonym abgegeben werden.