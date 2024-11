„Das Echo ist sehr gut. Die Leute fragen bereits, ob es das heuer wieder geben wird“, sagt Werner Glanzer, Präsident des Lions Club St. Veit, und meint damit den Charity-Adventkalender. Diesen gibt es heuer in der vierten Auflage und ist ab Samstag, in einer Auflage von 2500 Stück, erhältlich.

Das System ist das altbewährte: Jeder Kalender ist nummeriert, jeden Tag werden zwischen 15 und 17 Nummern gezogen und die Besitzer der jeweiligen Kalender können sich über unterschiedliche Preise freuen. Insgesamt 408 Überraschungen gibt es vom 1. bis 24. Dezember, an den Sonntagen etwa werden besondere Preise verlost. Glanzer: „Durch die große Anzahl an Preisen ist die Chance zu gewinnen relativ groß.“ Die Gewinne wurden von Betrieben aus St. Veit und Umgebung zur Verfügung gestellt – rund 70 an der Zahl. Durch den Kalender soll nicht nur die Stadt belebt werden, der Erlös kommt einem karitativen Lions-Projekt zugute – nämlich jenem der Pflegebetten. Dieses Projekt besteht seit 25 Jahren, derzeit befinden sich 40 Betten im Pool. Diese Betten werden bei Bedarf Privatpersonen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Erhältlich ist der Kalender bei ausgewählten Betrieben – unter anderem bei Buch Besold, bei Natur Reform Leikam oder bei Blickpunkt Optik – sowie an den Mittwochen und Samstagen im November am St. Veiter Wochenmarkt. Glanzer: „Gerne verkaufen wir die Kalender am Wochenmarkt, weil wir dadurch mit den Käufern in Kontakt treten und ihnen unser Projekt näher erklären können.“