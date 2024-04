Es ist sowohl für den Lions Club als auch für die Freunde des gepflegten Kabaretts bereits zu einem Fixpunkt geworden – gemeint ist das Charity-Kabarett, das jeden Frühling stattfindet. Den Anfang machte das Duo Moitzi und Schwab und Thomas Stipsits, bei der 11. Auflage am 19. April ist Lydia Prenner-Kasper in der Blumenhalle zu Gast.

Bekannt wurde die Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin durch ihre Auftritte in der ORF-Sendung „Die große Chance“, es folgten Auftritte in „Was gibt es Neues“ und seit 2016 ist Prenner-Kasper, gemeinsam mit Gerry Seidl und Harry Prünster, auch regelmäßig in der Witzesendung „Sehr witzig?!“ zu sehen. Bei ihrem Auftritt in der Blumenhalle hat sie ihr bereits fünftes Kabarett-Programm mit im Gepäck – und zwar „Damenspitzerl“.

Der Erlös des Abends kommt, wie auch schon in den Vorjahren, dem Pflegebetten-Projekt des Lions Clubs St. Veit zugute. Dabei handelt es sich um einen Pool von insgesamt 39 Betten, die bei Bedarf kurz- oder längerfristig pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Mit ein paar Betten hat man begonnen, mittlerweile sind es 39 geworden. „Der Bedarf in der Bevölkerung steigt stetig an“, sagt Lions-Präsident Markus Moser. „Neben dem Bettenprojekt unterstützen wir aber auch Sozialprojekte in der Region, um rasche Hilfe vor Ort leisten zu können.“