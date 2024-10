Einige Kommunen in Mittelkärnten pfeifen aus dem viel zitierten „letzten Loch“. In Brückl ist man trotz der höchst angespannten Finanzsituation dennoch in der Lage, einiges an Geld in verschiedenste Projekte zu investieren, die noch in diesem oder spätestens nächstes Jahr abgeschlossen werden. „Bei uns läuft es finanziell ganz gut“, erzählt Bürgermeister Harald Tellian (Wir für Alle), der aber auch betont, dass die Situation nicht mehr lange anhalten darf. „Wir sind nicht reich, aber es wird gesund gewirtschaftet.“

Im Zuge einer Infrastrukturoffensive hat man sich unter anderem der Quellsanierungen angenommen, hier befindet man sich bereits beim Abschluss der Bauarbeiten. Rund 900.000 Euro lässt man sich das kosten. „Es kann aber sein, dass im kommenden Jahr noch kleinere Rekultivierungsarbeiten stattfinden werden“, so Tellian, der seit 2021 auf dem Brückler Chefsessel sitzt. Mit dem Wasservorkommen befinde man sich in der Marktgemeinde in einer glücklichen Lage, die Mengen seien „extrem gut“.

Bürgermeister Tellian möchte Brückl voranbringen © Markus Traussnig

Investitionen auch in Straßen und Wohnhäuser

Auch eine Straßensanierung steht auf dem Programm. Die Koschatstraße wird „geflickt“ und in weiterer Folge auch die dazugehörige Wasserversorgungsanlage im Straßenzug erneuert. „In dieses Projekt fließen 190.000 Euro“, weiß der Bürgermeister. Ebenfalls ein Facelifting bekommen zwei Wohnhäuser. „Wohnhaus I“ am Franz-Oman-Platz bekommt neue Fenster, Türen sowie einen neuen Anstrich. Kostenpunkt: 151.000 Euro (in diesem Falle netto). „Hier wurden zusätzlich elf neue Carports errichtet, um 73.000 Euro.“ Diese seien bereits im Betrieb. Auch „Wohnhaus III“ im Lorenz-Baumgärtl-Weg wird um 670.000 Euro saniert. Das betrifft neue Balkone, ein neues Dach und neue Fenster. Tellian: „Alles wird in diesem Jahr abgeschlossen, außer das Dach. Für dieses ist es aufgrund der Jahreszeit etwas zu spät.“ Im Frühjahr sollen die Arbeiten hierfür folgen.

Dort befinden sich die Wohnhäuser:

Zusätzlich kommen 30.000 Euro, die in Maßnahmen für die Verkehrssicherheit fließen sowie 27.000 Euro, die die neue Flutlichtanlage am Brückler Sportplatz kostet. Circa 2.041.000 Euro kommen somit der Infrastruktur zugute. „Es passiert wieder was bei uns, nachdem zuvor Stillstand herrschte“, erklärt der Gemeindechef. Auch das Mitte Juli an den Start gegangene Go-Mobil, das die Menschen im Görtschitztal (Brückl, Eberstein, Klein St. Paul) von A nach B bringt, komme bei den Leuten gut an. „Ich erhalte viele Anrufe, die von diesem Angebot schwärmen“, sagt Tellian abschließend.