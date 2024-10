Der schönste Ort Österreichs: Mit diesem Anspruch sucht der ORF seit 2014 im ganzen Land nach Außergewöhnlichem. Bevor am Nationalfeiertag, gewohnt mit Armin Assinger und Barbara Karlich, der Sieger für 2024 gekürt wird, haben die ORF-Landesstudios jeweils drei Kandidaten nominiert. Die Burgenstadt Friesach, älteste Stadt Kärntens, ist einer dieser Nominierten und rittert mit dem Dösener See (Gemeinde Mallnitz) und der Emberger Alm (Drautal) um den begehrten Platz im Finale, das am Nationalfeiertag ausgestrahlt wird.

„Wie kaum ein anderer Ort hat sich Friesach das mittelalterliche Erscheinungsbild bewahrt. Die Burgen und Ruinen am Petersberg, Virgilienberg und den weiteren Hügeln über dem historischen Zentrum prägen die markante Silhouette der Burgenstadt. Die Befestigungsanlage, bestehend aus einem der letzten wasserführenden Stadtgräben Europas und wehrhaften Mauern und Türmen sowie die vielen Kirchen und Klöster laden zu einem Lokalaugenschein ein“, heißt es in der Beschreibung der Tourismusregion Mittelkärnten. Einst residierten hier die Fürsterzbischöfe von Salzburg. Die Friesacher Pfennige, eine wichtige Währung des Mittelalters, kann man sich heute im Stadtmuseum im Kapellenturm der Burg Petersberg ansehen.

Seit über zehn Jahren praktizieren die Friesacher sozusagen auch „experimentelle Archäologie“. So wird im Süden der Stadt eine neue Burg nach mittelalterlichen Methoden errichtet. Das Forschungsprojekt lockt Besucherinnen und Besucher jeden Alters in die Burgenstadt. „Friesach in Mittelkärnten ist ein perfekter Ort, um in das Mittelalter einzutauchen und sich durch die verwinkelten Gassen und Plätze treiben zu lassen.“ Alle zwei Jahre lässt man beim „Spectaculum zu Friesach“ das Mittelalter mit Ritterturnieren und vielen historischen Festivitäten so richtig aufleben.

Wie das Voting funktioniert

Wer Friesach auch im Finale, das am 26. Oktober 2024 um 20.15 Uhr in Wien stattfindet, wiedersehen möchte, kann anrufen (Telefon 0901 05 909 06, 0,50 Euro pro SMS oder Anruf). Das Voting startet am 3. Oktober um 19 Uhr und endet am 7. Oktober um 23.59 Uhr. Am 9. Oktober gibt der ORF dann in einer Pressekonferenz den Sieger bekannt.