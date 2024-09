Ein Jahr ist vergangen, seit dem Pop-Up-Store-Gewinner Georg Sostaric seine Geschäftsfläche am Herzog-Bernhard-Platz in St. Veit eröffnet hat. Das Geschäftsmodell von „doGSport“ erstreckt sich von Hundefitness über Bewegungstraining bis hin zur Hundemassage. „Abgerundet werden die Dienstleistungen mit einem individuell auf jeden Hund abgestimmten Alltagstraining und hundesportlichen Aktivitäten“, sagt Sostaric.

Das Bewegungstraining werde gemeinsam mit Tierärztinnen immer wieder individuell für jeden Hund diskutiert. Auch im Alltagstraining greift Sostaric „auf das Wissen einer auf die Verhaltensweisen der Hunde spezialisierten Tierärztin zurück“. Der Hund gibt das Tempo vor und entscheidet, an was und vor allem in welchem Tempo gearbeitet wird, so Sostaric. Der tierschutzqualifizierte Trainer setzt in all seinen Dienstleistungen auf „wissenschaftlich fundiertes und modernes Training“.

Sostaric feiert sein Firmenjubiläum am 20. September im Grabengarten © Privat

Anlässlich des einjährigen Jubiläums gibt es am 20. September ab 16 eine Feier im Grabengarten. Es wird eine Hundeturnen-Mitmachfläche mit vielen verschiedenen Geräten aufgebaut, wobei jeder Hundehalter Bewegungstraining hautnah erleben kann. „Um 17 Uhr werden einige Kundinnen und Kunden aus erster Hand von ihren eigenen tierischen Erfolgsgeschichten berichten“, sagt Sostaric.