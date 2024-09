Der Schock im Juni war groß, als der Rewe-Konzern auf Anfrage bestätigte, dass die Bipa-Filiale am Unteren Platz in St. Veit mit Ende des Jahres geschlossen wird. „Die von Ihnen angesprochene Filiale am Unteren Platz kann die Anforderungen für ein angenehmes Einkaufsklima leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung des Marktes, voraussichtlich mit Ende 2024, entschieden haben“, begründet der Konzern sein Handeln.

Nun der nächste Aufreger, die Schließung wird nun früher durchgeführt. Die Filiale wird mit Samstag, 28. September, ein letztes Mal geöffnet haben. Der Konzern teilt mit: „Die Schließung der BIPA-Filiale am Unteren Platz haben wir bereits im Juni kommuniziert und erfolgt eher, da sich die im Dezember 2023 neu eröffnete Filiale in der Anton-Reichel-Straße – aufgrund ihrer Erreichbarkeit, Parkplätze, Optik und Nähe zu Billa und Penny erfreulicherweise sehr schnell etabliert hat. Die derzeit noch geöffnete Filiale am Unteren Platz wird daher mit 28. September geschlossen.“

Was passiert mit Billa?

Wie es mit dem Billa am Hauptplatz weitergeht, ist noch immer nicht gewiss. Der letzte Stand ist, dass es Gespräche zwischen Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und dem Rewe-Konzern gibt. „Im Fall der Billa-Filiale St. Veit ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung gefallen. Es wird weitere Gespräche geben“, so Rewe. „Am Projektstatus hat sich nichts verändert, wir können dementsprechend leider keine neuen Informationen mit Ihnen teilen. Wir bitten um Geduld und Verständnis.“