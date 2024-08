Seit kurzem hat die Gemeinde Himmelberg einen neuen Ehrenbürger. Unternehmer Johann Karl Slivsek wurde zum Ehrenbürger von Himmelberg ernannt. „Wir gehen mit den Ehrenbürgerschaften sehr sorgsam um. Insgesamt haben wir derzeit fünf Ehrenbürger“, erklärt Bürgermeister Heimo Rinösl (Liste Heimo). Neben Slivsek wurde diese Ehre bereits dem ehemaligen Bürgermeister Rudolf Natmeßnig, dem ehemaligen Schuldirektor Karl Petelin, dem ehemaligen Arzt Wolfgang Embacher und Pfarrer Reinhold Berger zuteil.

„Einstimmig hat der Gemeinderat sich dafür entschieden. Herr Slivsek war ein erfolgreicher Geschäftsmann, sehr aktiv bei den Vereinen wie dem Volksliedchor oder der Schützengarde und hat mehrere Funktionärstätigkeiten ausgeübt. Er war maßgeblich an der Revitalisierung unseres Sensenschmiedemuseums beteiligt und hat auch einige Führungen angeboten“, betont Rinösl. Den Nahversorger der Familie Slivsek gibt es in Himmelberg schon seit dem Jahr 1883. 1960 übernahm Johann Karl Slivsek den Betrieb von seinem Vater. 1991 folgte der Zubau der Waschanlage, drei Jahre später wurde alles an die vierte Generation und den jetzigen Chef Johann Slivsek und Frau Andrea übergeben.

„Der 90- jährige hat sich zwar aus dem Vereinsleben zurückgezogen, jedoch ließ es sich der Gemeindevorstand nicht nehmen, ihm im Kreise seiner Familie, die Ehrenbürgerschaft zu übergeben“, betont Rinösl.