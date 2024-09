2015 hat Bernd Krassnig (Unser Mölbling – Liste für Alle) den Chefsessel in der Gemeinde Mölbling erobert. Mit den ersten drei Jahren in dieser Amtsperiode ist er sehr zufrieden: „Bei uns ist so weit alles auf Schiene“, betont Krassnig, der sich vor allem über eines freut: „Auch finanziell haben wir noch Luft, das ist andernorts leider nicht immer der Fall.“