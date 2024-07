„Die beiden Unternehmen bereichern damit das Angebot in der Innenstadt und bieten der Bevölkerung aus nah und fern neue Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen“, freut sich Bürgermeister Walter Zemrosser (LfA) bei der Besichtigung der neuen Geschäftslokale.

Leitgeb‘s Hofladen und seine Spezialitäten

Dabei handelt es sich einerseits um Leitgeb‘s Nudelspezialitäten. Vor einem Jahr sperrte das Friesacher Unternehmen am Hauptplatz gegenüber des Billas eine Filiale auf. Aufgrund des regen Zuspruchs und des dadurch vorherrschenden Platzmangels siedelte der Betrieb nun um und eröffnete das neue Lokal in der Kreuzstraße 21, das sich zwischen Uhren Pobaschnig und Optik Pearle befindet. Celine Lugger, Christina Brausam, Christine Juritsch und Christoph Eder kümmern sich in Leitgeb‘s Hofladen um die Wünsche der Kundinnen und Kunden.

Von Montag bis Freitag bietet man auch frisch zubereitete Mittagsmenüs an. Weiterhin zu bekommen sind die eigens produzierten Spezialitäten, Köstlichkeiten unterschiedlicher Produzenten der Region sowie andere sorgfältig ausgewählte „Schmankerl“. Geöffnet hat man Montag und Dienstag von 8.00 bis 15.30 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie samstags von 8.00 bis 14.00 Uhr.

Professionelles Nagelstudio eröffnet

Ebenso eröffnete Kerstin Krassnitzer ihr Nagelstudio „Nails by Kerstin“ in der 10.-Oktober-Straße 14. Die Althofnerin bietet eine breite Palette an Gelnägeln in unterschiedlichsten Farben an. Es gibt alles, was das Frauenherz begehrt – aber auch Männer finden bei ihr professionelle Maniküreangebote. Ein besonderer Fokus liegt auf den persönlichen Beratungsgesprächen. Termine können unter der Nummer 0650-35 35 896 vereinbart werden.