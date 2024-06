Man kann der Landjugend Zeltschach den Vorwurf nicht machen, dass ihre Festivitäten langweilige Betitelungen hätten. „Verrückt nach Gipfelglück“ nannte man eines der jüngsten Feste, und etwas weiter zurückgeschaut hieß es 2018 anlässlich einer Party 2018: „Almrausch–und die Goaß schreit noch immer.“ Langweilig wird es den Mitgliedern des Vereines auch abseits von Veranstaltungen nicht. Deshalb ist das Motto „Sleep all day, party all night!“, das man 2018 noch trug, nicht ganz so ernst zu nehmen. Alina Bischof, Leiterin der Zeltschacher Landjugend, kann da einiges gerade richten: Man gestaltet das gesellschaftliche und kulturelle dörfliche Leben aktiv mit und ist wichtiger Teil davon.