Im Mai 1999 wagte der Schmiedemeister Johann Herrnhofer mit seiner Frau Irmgard den Schritt in die Selbständigkeit und gründete in Lebmach in der Gemeinde Liebenfels einen Kunstschmiede- und Schlosserbetrieb. Auf dem Gelände der ehemaligen „Wutte Säge“ wurde eine Produktionsstätte mit Amboss, Esse und Werkbank eingerichtet und Schmiedearbeiten, insbesondere Unikate wie Grabkreuze und Einfahrtstore, wurden hergestellt.

Innerhalb weniger Jahre erarbeitete sich Herrnhofer einen Namen in der Branche und entwickelte sich zu einem modernen Metallbaubetrieb mit Schlosserarbeiten aus Nirosta, Aluminium und selbst geplanten Stahlkonstruktionen für Wohn- und Gewerbeobjekte. Die Auftragslage erforderte eine stetige Zunahme der Mitarbeiter und eine neue Betriebsstätte. 2005 erfolgte ein Ankauf von 3000 Quadratmetern Grundfläche an der Ossiacher Bundesstraße in Lebmach und ein Neubau mit Halle und Bürogebäude mit 800 Quadratmetern Betriebsfläche.

Familie wird groß geschrieben

Die Gesellschaftsgründung als Fa. Metallbau Herrnhofer GmbH „ändert nichts am Charakter eines Familienbetriebs“, sagt Herrnhofer, dessen Frau für Lohnverrechnung sowie Buchhaltung zuständig ist. Mittlerweile arbeiten auch die beiden Söhne Michael und Mathias tatkräftig mit. 2022 erwarb Herrnhofer im Gewerbegebiet Liebenfels 6600 Quadratmeter Grundfläche, um einen Hallen- und Büroneubau vorzunehmen. Der Umzug soll Ende Juni 2024 erfolgen. Eine Einweihungsfeier mit Betriebseröffnung am neuen Firmengelände ist im Herbst geplant.

Als einen der Gründe des Erfolges sieht Johann Herrnhofer den „Fleiß und die Verlässlichkeit der Mitarbeiter. Ein gutes Betriebsklima ist heute ein wesentliches Fundament für einen Firmenerfolg, deshalb muss man sich als Chef auch für seine Leute interessieren und sie bestmöglich unterstützen“, ist er überzeugt. Großen Wert legt er auch auf die Lehrlingsausbildung und die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wie den Gemeinden Liebenfels, Glanegg und St. Veit sowie zahlreichen Kunden, darunter das Land Kärnten und private Auftraggeber.