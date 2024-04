Wer des Nächtens in St. Veit auf der Suche nach einem Medikament ist, dem könnte der Weg nach Althofen oder Brückl nicht erspart bleiben. Denn das Apothekenrad wurde vor Kurzem einer Veränderung unterzogen. Wechselten sich die drei Apotheken der Herzogstadt vorher im Dreierturnus ab, so gibt es nun einen Sechserturnus. Den täglichen Nachtdienst teilt man sich jetzt mit Althofen sowie Brückl, wobei: Wenn Brückl geöffnet hat, steht auch eine Apotheke in Maria Saal in der Nacht zur Verfügung.