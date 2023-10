Die Apotheken in St. Veit wechseln ihre Bereitschaftsdienste. Ab Mittwoch, 1. November, werden die Dienste nicht mehr wöchentlich gewechselt, sondern täglich. „Dieses Bereitschaftsrad sorgt dafür, dass zumindest eine Apotheke – an drei Tagen in der Woche sind es auch zwei Apotheken – im Bezirk 24 Stunden offen hat und somit für die Bevölkerung Ansprechpartnerin ist“, heißt es von der Österreichischen Apothekerkammer.

Informationen auf mehreren Kanälen

Natürlich müssen sich die Menschen im Vorhinein informieren, welche Apotheken am benötigten Tag Bereitschaftsdienst hat. „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Vorteile dieser neuen Regelung bei der Bevölkerung schnell ankommen werden. Die Landesgeschäftsstelle Kärnten hat das neue Bereitschaftsrad bereits an sämtliche Medien kommuniziert, die mit ihren aktuellen Bereitschaftslisten ein wichtiger Multiplikator für die Betroffenen sind. Außerdem wurden sämtliche Gemeinden dazu aufgerufen, das neue Bereitschaftsrad in deren eigenen Kanälen, wie der Webseite, oder dem Gemeindeblatt, zu streuen“, heißt es weiterhin von der Kammer.

Die neuen Dienste sollen „keine vorübergehende Lösung sein, sondern als Angebotsverbesserung im Bezirk dienen“.