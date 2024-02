Umzüge, Kindermaskenball, Fetznball – der Fasching steuert mit großen Schritten auf das Finale zu. Bevor am Dienstag, 13. Februar, der Fasching verabschiedet wird, wird noch einmal ordentlich gefeiert.

Äha. Schau Schau – schallt es am Samstag, 10. Februar, noch einmal durch Althofen. Um 13 Uhr beginnt der große Umzug, der nach vier Jahren wieder in der Stadt stattfindet. Die Umzugsteilnehmenden starten am Parkplatz der Firma Flex und ziehen mit bunten Kostümen, fröhlicher Musik und ausgelassener Stimmung über den Hauptplatz, durch die Kreuzstraße sowie über die 10.-Oktober-Straße und biegen nach der zweiten Runde in die Christalnikstraße wieder Richtung Flex ab. Im Anschluss findet im Stadtpark im großen Zelt, das von Bierhaus Kiebitz betrieben wird, eine ausgelassene Faschingsparty statt.

Die Feuerwehr Passering lädt am Samstag zum Maskenball in das Gemeinschaftshaus. Beginn ist um 20 Uhr. Für Unterhaltung sorgen die Obersteirer. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Salva Salva! – Der Metnitztaler Faschingsverein lud in diesem Jahr zwar nicht zu der Faschingssitzung, jedoch findet am Samstag, 10. Februar, ein Maskenball im Salvator Seminarzentrum statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die kreativste und beste Maske wird auch prämiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band der Metnitztaler Faschingssitzung.

Auch im Metnitztal fiebert man dem Fasching schon entgegen. Am Sonntag, 11. Februar, gibt es um 14 Uhr einen Kinderfasching am Marktplatz in Grades. „Es folgt Unterhaltung für Jung und Alt im Gasthaus Knafl“, heißt es von der SPÖ Metnitz, die Veranstalter ist. Ebenso gibt es am Samstag in der Volksschule Oberhof ein Maskengschnas von der Schützengarde.

Dei Dei! – Die Straßburger Faschingsgilde lädt heuer zu einem Faschingsumzug. Beginn ist am Dienstag, 13. Februar, um 14 Uhr beim Kaufhaus Adeg. Der Umzug führt direkt zum Hauptplatz, wo im Anschluss im beheizten Festzelt gefeiert werden kann. Am Sonntag, 11. Februar, gibt es auch einen Kinder-Faschingsumzug um 14 Uhr. Der Umzug führt vom Adeg-Parkplatz zum Kollerhof. Um 14.30 gibt es ein Kasperltheater und danach eine Kinderdisco.

Auch die Landjugend Straßburg feiert das Faschingsfinale. Am Samstag, 10. Februar, wird auf das Schloss Straßburg zum Maskenball geladen. Wie jedes Jahr wird das beste Kostüm prämiert. Beginn des Spektakels ist um 20 Uhr.

Ebenso laden die Gurker Domteufel zum Kinder Faschingsumzug, am Dienstag. 13. Februar, um 14.31 zur Sparkasse nach Gurk. Nach dem Umzug gibt es ein gemütliches Beisammensein im Zwergenpark.

Lä Lau Lau! – heißt es am Faschingssamstag in Launsdorf. Um 13.30 Uhr findet auf dem Kirchplatz ein Faschingsumzug statt. Nach dem Umzug erfolgt ein Bieranstich. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Es gibt auch eine Kinderanimation im Kultursaal.

In der Gemeinde Eberstein freut man sich auf Sonntag, 11. Februar. Um 14 Uhr wird auf dem Marktplatz der Kinderfasching gefeiert. Nach dem Umzug mit der Marktmusik geht es in das Kulturhaus. Jedes Kind erhält ein Überraschungssackerl.

Schau Schau – heißt es bei der Kulturgemeinschaft Brückl, die am Samstag um 14 Uhr einen Faschingsumzug organisiert. Start ist vor dem Gemeinschaftshaus. Am Markplatz gibt es dann eine Faschingsparty. Ebenso erfolgt eine Wagen- und Maskenprämierung. Am Sonntag lädt der Verein dann um 13.30 Uhr zum Faschingsumzug nach St. Filippen.

„Dei, Dei“ – ist auch der Narrenschlachtruf in Lölling bei Hüttenberg. Zwar gab es in dieser Saison keine Faschingssitzungen, jedoch kommt der Fasching beim Verein Land und Leben nicht zu kurz. Am Samstag gibt es im Gasthaus Lauchart das traditionelle „Bamziagn“. Am Sonntag findet um 14 Uhr im Gasthof ein Kindermaskenball statt. Und am Dienstag, 13. Februar, gibt es eine Narrenwanderung – kein Scherz! Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Gasthaus Neugebauer.

Und die Bergkapelle Hüttenberg lädt am Samstag, 10. Februar, zum Maskenball um 20.30 Uhr in die CMA nach Knappenberg. Die beste Maske wird prämiert.

Ahuh-Ahuh – heißt es am Faschingsdienstag in Friesach. Um 14 Uhr findet der Faschingsumzug in der Burgenstadt statt. Danach kann im beheiztem Festzelt gefeiert werden.

„Die Brechlstör und das Schimmelreiten“ wird in diesem Jahr von der Landjugend Sörg am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr aufgeführt. Anschließend gibt es eine Faschingsparty für Groß und Klein beim Feuerwehrhaus. Aufgepasst, nicht maskierte Personen werden vom Dorfpolizisten zur Kasse gebeten.

Namla Woll Woll – Den krönenden Abschluss im Bezirk macht wohl die Faschingsgilde St. Veit. Mit dem Auto, Traktor, Abschleppwagen, Sattelschlepper oder mit einem Zug, fast alles ist erlaubt beim Faschingsumzug. Nach dem Umzug wird wieder am gesamten Hauptplatz gefeiert. Um 12 Uhr ist der Treffpunkt für den Umzug am Rennbahngelände. Um 13.30 Uhr beginnt der Umzug.

Bevor die Faschingsgilde am Dienstag feiert, können sich die Kinder auf einen Maskenball am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr in der Blumenhalle freuen. Der Ball wird von den Kinderfreunden veranstaltet. Ein Unkostenbeitrag für zwei Euro pro Person wird verrechnet.

Für große Faschingsfans gibt es am Freitag, 9. Februar, ein „Faschings G‘schnas“ beim Müllerhof in Kraig. Veranstalter ist der Round Table 23. Der Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Für die passende Musik sorgen die Silberbacher.