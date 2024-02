Am Freitag um 13 Uhr kam es in Eggen in der Gemeinde Liebenfels auf der Liemberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporter eines 38-jährigen Klagenfurters kollidierte seitlich mit dem PKW einer 32-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit, welche Richtung Ladein fuhr. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Die Alkotests verliefen beide negativ.

Bearbeitende Dienststelle: PI St. Veit an der Glan (059133/2120)