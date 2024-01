Ein Eigentümer, der eine Photovoltaikanlage installieren wollte und vom Denkmalschutz zurückgepfiffen wurde, brachte die Sache ins Rollen: In einer Siedlung in Knappenberg wurden jahrzehntelang Umbauten nicht mit dem Denkmalschutz abgesprochen. Die ehemaligen Knappenhäuser stehen jedoch unter Schutz. Wer nun am Puls der Zeit bleiben will, mit alternativer Energiegewinnung etwa, der wird sich künftig etwas einfallen lassen müssen - gemeinsam mit dem Denkmalschutz. Die allseits übliche Photovoltaikanlage am Dach, die wird nicht geduldet. Das ist eine Vorgabe eines Leitfadens des Denkmalschutzamtes, der für die Häuser erstellt wurde – um Umbauten zu verhindern, die nicht mit dem Schutzstatus konform gehen. „Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht und haben eine klare Vorstellung darüber, wie eine Weiterentwicklung der Häuser stattfinden kann“, sagt Landeskonservator Gorazd Živkovič.